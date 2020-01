Calciomercato Inter, rilancio per Eriksen: i dettagli

Prosegue l’asse caldo con la Premier League per quanto riguarda l’Inter: il nome più importante è quello di Eriksen, oggi sono arrivati altri aggiornamenti.

Calcio mercato Inter, nuovo assalto ad Eriksen

A Sky Sport arrivano le ultime in casa Inter. Oggi in sede sono arrivati gli intermediari che stanno gestendo la trattativa, che poi sono gli stessi che hanno aiutato a concludere il colpo Young. L’Inter ha aumentato l’offerta, arrivando a 15 milioni bonus compresi. Martedì è un giorno importante perché l’agente di Eriksen incontrerà Daniel Levi, presidente del Tottenham, provando a ricucire lo spazio mancante con la richiesta di 20 milioni. Qualora però, non dovesse scendere la valutazione del club inglese, la sensazione è che il centrocampista arrivi comunque a Milano tra venerdì e sabato. Difficile che l’Inter, dopo aver avuto il sì del giocatore, non vadano a concludere un colpo così importante.