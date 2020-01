Calciomercato Inter, Mounrinho: “Eriksen domani gioca, mai arrivate offerte”

Calciomercato Inter, Mounrinho smentisce offerte per Eriksen e lo schiera titolare ancora

Ultime Mercato Inter: Eriksen sembra sempre più ad un passo dall’Inter. L’accordo con il trequartista danese è ormai raggiunto. Ieri l’amministratore delegato Beppe Marotta era a cena a Milano con l’agente del calciatore. L’offerta che ha convinto il giocatore del Tottenham è arrivata, il danese percepirà un contratto da oltre 7 milioni all’anno fino al 2024 più bonus aggiuntivi. Ora bisognerà trattare con il club londinese, dove come allenatore c’è l’ex José Mourinho. Il manager degli Spurs allontana il calciatore dalla Serie A, continuando a schierarlo titolare nelle ultime partite. Domani, il Tottenham, impegnato nel match di Premier League contro il Watford, vedrà ancora Eriksen titolare sulla trequarti. La richiesta del Tottenham resta di 20 milioni di euro.

José Mourinho, allenatore del Tottenam, ha annunciato ancora una volta in conferenza stampa che Christian Eriksen sarà regolarmente in campo nella gara di domani contro il Watford: “Per quanto riguarda questa trattativa dovete chiedere all’agente del calciatore e all’Inter perché sanno più di me. Se sono sicuri che la trattativa si chiuda probabilmente è perché sono pronti a formulare l’offerta, cosa che ancora non è avvenuta. Lui è concentrato sul Tottenham e si sta impegnando, non so cosa accadrà fino al 31 gennaio. Non capisco tutto questo ottimismo, si continua a dire che è la sua ultima partita, invece anche domani sarà titolare e giocherà con la nostra maglia”.