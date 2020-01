Calciomercato Inter, aspettando Young: Dimarco via in prestito

Fasce girevoli in casa Inter: con l’arrivo di Ashley Young, Marotta lascia andare in prestito Federico Dimarco, che resta in Serie A per fare esperienza.

Calcio mercato Inter, via Dimarco

L’affare Spinazzola è saltato, il terzino del Manchester è invece già arrivato: questi gli ultimi movimenti in casa nerazzurra, ora serve quindi sfoltire la rosa a disposizione del mister. Verona è la piazza più adatta per il percorso di crescita del giova Dimarco, classe ’97: l’anno scorso l’esperienza al Parma ha portato grandi benefici e così Marotta spera di riproporre lo schema con il gialloblu degli scaligeri con il presito in Veneto. Soltanto 6 mesi, secchi, poi sarà ritorno a Milano e fare il punto della situazioni, con la forza di un contratto valido fino al 2023.

Anche perché al di là delle parole, quest’anno con Antonio Conte il calciatore ha trovato davvero poco spazio: soltanto 3 presenze per lui tra campionato e Coppa Italia, per un totale di 97 minuti disputati. Non è il solo giovane tuttavia a poter lasciare Appiano Gentile: dopo essere stato fondamentale durante l’emergenza infortuni, adesso sembra che sia arrivato anche il placet del mister alla sua partenza.

Notizie Inter, le altre trattative

Colmata la lacuna sulla fascia, ora si guarda al centrocampo, dove sembra davvero che Eriksen possa arrivare a gennaio: i contatti tra Marotta ed il suo agente sono fitti, già raggiunta l’intesa sul suo stipendio (oltre 7 milioni netti all’anno), con il Tottenham la quadra potrebbe essere trovata intorno ad una valutazione del suo cartellino intorno ai 17 milioni di euro.

Capitolo attaccante: in quest’ambito è Olivier Giroud il nome più caldo. Anche in questo caso, riferisce Sportmediaset, si lavora ai fianchi il Chelsea per spuntare un prezzo intorno ai 5 milioni per il suo trasferimento.