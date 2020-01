Calciomercato Genoa: obiettivo Quintero, si tratta con il River Plate

Calcio mercato Genoa: occhi su Quintero, può tornare in Serie A

Notizie Genoa Quintero | Il club rossoblù resta attivo sul mercato in entrata. Quintero del River Plate è il nome nuovo per il centrocampo di mister Davide Nicola. Il Genoa, secondo quanto riportato da TyC Sports, avrebbe messo gli occhi sul fantasista colombiano Juan Fernando Quintero in forza al River Plate in Argentina. Il centrocampista offensivo, capace di giocare tra trequartista e mezz’ala, negli ultimi anni è cresciuto e maturato molto. Oggi, all’età di 27 anni, può tornare di nuovo in Serie A e nel campionato italiano. Infatti, nel suo passato, il calciatore ha avuto una breve esperienza nel Pescara in serie A nella stagione 2012/2013. In quel periodo è riuscito a totalizzare 17 presenze ed 1 gol. Nei mesi scorsi Milan e Roma hanno messo gli occhi su Quintero.

Mercato Genoa: Quintero l’obiettivo primario dal Sud America

Dall’Argentina sono sicuri: è forte l’interesse del Genoa per il centrocampista del River Plate. Il giocatore ha un contratto con il River fino al giugno 2022. Il Genoa lo avrebbe già chiesto in prestito per sei mesi al club argentino, ma la dirigenza del River sarebbe disponibile a lasciarlo partire soltanto in presenza del versamento della clausola rescissoria che si aggira intorno a 30 milioni di euro. Una cifra che non è disposto a versare il Genoa al momento, ma la trattativa è appena iniziata.