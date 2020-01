Calciomercato Fiorentina: offerta per Caprari, sfida al Sassuolo

Calciomercato Fiorentina: offerta alla Sampdoria per Caprari, sfida a Sassuolo e Genoa

Calciomercato Fiorentina – Caprari | I viola hanno appena chiuso per il ritorno in Italia di Patrick Cutrone, ma non hanno intenzione di fermarsi. Infatti, secondo Sky Sport, i viola avrebbero offerto 1 milioni più 7 di bonus alla Sampdoria per l’acquisto di Caprari. Sfida al Sassuolo che segue il calciatore da diverse settimane e al Genoa di Davide Nicola. Il presidente Enrico Preziosi sembra pronto a piazzare nuovi innesti per il club rossoblu: Gianluca Caprari è uno dei calciatori seguiti.

Mercato Fiorentina – C’è l’offerta per Caprari, è sfida a due club di Serie A

Il Genoa sarebbe pronto all’assalto dell’attaccante blucerchiato, desiderio di mercato di Sassuolo e ora anche della Fiorentina. Dopo la vittoria in Coppa Italia i viola avrebbero presentato l’offerta, provando a beffare il Genoa e Sassuolo che ora proveranno ad alimentare una possibile asta.