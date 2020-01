Ultime Napoli, Lobotka: “Per me è un onore giocare qui”

Notizie Napoli | Stanislav Lobotka, nuovo centrocampista del Napoli, ha parla dopo l’ufficialità del suo arrivo in azzurro. Il centrocampista slovacco ieri ha svolto i primi allenamenti con la squadra ed ecco che oggi ha scritto un messaggi oal Celta Vigo per ringraziare degli anni:

“Ciao miei cari fan! Quando qualcosa finisce, inizia qualcosa di nuovo. L’anno 2020 è iniziato come l’anno migliore di sempre. La mia piccola principessa è entrata nella nostra vita e in un altro giorno ho firmato per una delle migliori squadre d’Europa. È davvero un grande passo nella mia carriera e lo apprezzo davvero.

Vorrei ringraziare il Celta Vigo per una fantastica opportunità che mi ha dato, un grande grazie ai miei compagni di squadra e allenatori e ai miei amici che ho incontrato a Vigo! Non vi dimenticherò mai. Grazie per tutti i vostri complimenti. Sono onorato di far parte del Napoli e prometto che farò del mio meglio”.

Ultime Napoli, azzurri scatenati

Ora il Napoli in quel ruolo potrebbe aprire all’arrivo anche di Amrabat. Il centrocampista marocchino si sta mettendo in luce con la maglia del Verona, e nelle ultime settimane il ds Giuntoli sta accelerando nella trattativa, vista e considerata la concorrenza di diverse squadre.