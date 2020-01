Parma-Roma, 0-0: LIVE. Nessuna emozione al Tardini

Parma-Roma Risultato: cronaca ed highlights

Parma-Roma Risultato | E’ terminato 0-0 il primo tempo di Parma-Roma, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gara unica per l’accesso ai quarti, dove la vincente incontrerà la Juventus. Nella loro storia Parma e Roma si sono sfidate complessivamente 55 volte con un bilancio di 32 vittorie per i giallorossi, 13 pareggi e 10 successi degli emiliani. Sono 4 gli incontri della coppa nazionale disputati: 3 volte il risultato è stato di parità e una volta si è imposta la squadra capitolina. I due match di Coppa Italia disputati in casa del Parma si sono conclusi con due pareggi. L’ultima sfida in Coppa Italia tra Parma e Roma risale alla stagione 2006-2007. Nei quarti di finale, in una doppia partita furono i giallorossi a prevalere. Il 10 gennaio 2007, nella gara d’andata all’Olimpico, i padroni di casa vinsero per 2 a 1 grazie a reti di Mancini e Totti. Per gli ospiti andò a segno Dedic. Nella partita di ritorno, il 17 gennaio al Tardini, fu 2 a 2 con due gol di Muslimovic da una parte e marcature di De Rossi e Pizarro dall’altra.

GUARDA QUI GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

Il tabellino del match

Marcatori: –

Parma (4-3-3): Colombi; Laurini, Dermaku, Gagliolo, Pezzella; Kurtic, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Cornelius (46’Inglese), Kucka. Allenatore: D’Aversa. A disposizione: Sepe, Alastra, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Brugman, Hernani, Kulusevski, Goglino,

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Florenzi, Diawara, Pellegrini, Kolarov; Under, Perotti; Kalinic. Allenatore: Fonseca A disposizione: Mirante, Fuzato, Bruno Peres, Juan Jesus, Cetin, Santon, Veretout, Kluivert.

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Bresmes – Baccini

IV Uomo: Volpi

Var: Sacchi

AVar: Galetto