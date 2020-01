Parma-Roma: gli highlights del match di Coppa Italia – VIDEO

Parma-Roma: gli highlights del match di Coppa Italia

Parma-Roma Highlights | La Roma vince per 0-2 al Tardini nella gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Decide una doppietta di Lorenzo Pellegrini in rete al 49′ con un’azione in area e al 76′ su calcio di rigore. Nei quarti di finale la Roma incontrerà la Juventus all’Allianz Stadium. Nella loro storia Parma e Roma si sono sfidate complessivamente 56 volte con un bilancio di 33 vittorie per i giallorossi, 13 pareggi e 10 successi degli emiliani. Sono 5 gli incontri della coppa nazionale disputati: 3 volte il risultato è stato di parità e due volta si è imposta la squadra capitolina.

GUARDA QUI LA SINTESI COMPLETA DEL MATCH