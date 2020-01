Parma-Roma, le formazioni ufficiali: Kulusevski dal 1′ minuto

Parma-Roma, le formazioni ufficiali

Parma-Roma formazioni ufficiali | Risorgere da un abisso. Per la Roma l’ultima Coppa Italia ha un ricordo che brucia, quello del clamoroso 7-1 subito al Franchi di Firenze il 30 gennaio dello scorso anno nei quarti di finale, un ko senza appello che condizionò il futuro giallorosso di Di Francesco. Ora per la squadra di Fonseca, in pieno allarme, reduce da una domenica nera contro la Juventus e da un inizio anno senza successi, c’è un motivo in più questa sera (ore 21.15) contro il Parma negli ottavi, per rialzare la testa in una competizione che il tecnico portoghese intende onorare con “coraggio, ottimismo e ambizione”. La fiducia però sarà da confermare proprio domani contro un Parma in piena crescita e imbottito di fiducia. La formazione di D’Aversa ha chiuso un girone d’andata straordinario al settimo posto, quanto basta per sognare e inseguire il sogno Europa League. “Non mi piace parlare di turnover, tutti questi ragazzi meriterebbero di giocare. Chi scenderà in campo darà il massimo per cercare di passare il turno. Per fare risultato servirà la gara perfetta come in campionato. Serviranno determinazione, concentrazione e qualità. Troveremo una squadra diversa. Sotto l’aspetto mentale sfideremo una squadra determinata che vorrà passare il turno”, ha dichiarato il tecnico gialloblù Roberto D’Aversa, le cui scelte di formazione verranno fatte anche in base alla prossima sfida di campionato con la Juventus di domenica sera.

Le scelte di D’Aversa e Fonseca

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Kurtic. A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Pezzella, Laurini, Goglino, Siligardi, Cornelius, Adorante. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic. A disposizione: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Fazio, Cetin, Santon, Veretout, Kluivert. Allenatore: Paulo Fonseca.