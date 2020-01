Parma-Roma, Fonseca a Rai Sport: “Kalinic stasera il migliore in campo”

Parma-Roma, Fonseca a Rai Sport

Parma-Roma Fonseca | Al termine del match del Tardini , vinto dai giallorossi per 0-2, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport Queste le sue dichiarazioni secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Roma, parla il tecnico

Juventus “Abbiamo giocato stasera per incontrare la Juventus, sarà difficile a casa loro ma dobbiamo giocare come sempre per vincere. La squadra è stata bene a livello difensivo e abbiamo avuto occasioni per fare gol nel primo tempo e nella ripresa li abbiamo fatto. Mi è piaciuto Kalinic, molto bene Cristante. Kalinic il migliore in campo”

Modulo “E’ stata la prima volta che abbiamo giocato a tre e mi è piaciuto questo modo di iniziare l’iniziare e abbiamo controllato sempre contropiede e profondità e poi l’inizio della costruzione era con più qualità. Non so se in futuro giocheremo cosi ma mi è piaciuto”

Pellegrini “Lorenzo è un ragazzo bravissimo come giocatore un grande professionista ma le mie parole sono poche per parlare di lui. E’ importantissimo per la nostra squadre è un giocatore intelligente”

Zaniolo “Un abbraccio molte forte questa vittoria è per Zaniolo, ci manca ma deve essere forte”

Mercato “Devo dire che non sono arrivati ne Politano, ne Ibanez. Fino a quando non è ufficiale non parlo dei giocatori che non sono della squadra”

Dzeko “La realtà è che noi abbiamo sempre molto occasioni anche con Torino e Juventus e oggi qui a Parma. Sono fiducioso e tranquillo il gol arriverà”