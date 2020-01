Oroscopo di domani 17 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo di domani, Paolo Fox 17 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Il lavoro rende le tue giornate un po’ grigie, cerca di evitare di riversare i tuoi stress lavorativi, nei sentimenti. In serata vivrai miglioramenti.

Toro.Vivrai un po’ di negatività, ti consiglio solo di non metterti contro qualcuno, evitando le tensioni. Le proposte lavorative si faranno interessanti, ma dovrai riflettere per bene, senza fare scelte affrettate.

Gemelli. Mercurio è con te, favorevole al tuo segno. La giornata si fa intrigante per quel che concerne le nuove conoscenze. I problemi che vivrai, saranno legati solo ed esclusivamente ai soldi.

Cancro. Luna dissonante al tuo segno e questo ti causerà qualche tensione. La via è sempre la stessa che ti consiglio di seguire, ovvero quella di evitare le discussioni. In amore potrebbero esserci dei ritorni di fiamma: qualche ex si farà avanti e allora starà solo a te la scelta definitiva.

Leone. Chiarisci i tuoi problemi in amore e non trascinarteli troppo. Oggi inoltre ti dico che sei protetto dalle stelle, mentre sul lavoro si allontaneranno alcune persone che ti hanno creato problemi in questi mesi.

Vergine. Hai qualche problema da risolvere a breve, ma parlo in generale. In amore, invece, hai bisogno di maggiore tempo. Cominceranno a prendere forma i progetti lavorativi e questo grazie alla positività proveniente da Giove, Saturno e Urano.

Oroscopo Paolo Fox 17 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Cambiamenti per te, specialmente sul lavoro. Ti consiglio di non sottovalutare le nuove proposte, a volte potrebbero essere interessanti. In amore chiarisci i fraintendimenti.

Scorpione. Evita le discussioni, in particolar modo se si tratta con i segni Toro e Leone. Sul lavoro scegli le cose con cautela, specie se devi scegliere dei collaboratori per i tuoi progetti.

Sagittario. Questo è un giorno molto positivo per i sentimenti, mentre sul lavoro potresti vivere delle occasioni che ti consiglio di cogliere al volo. Buoni affari all’orizzonte.

Capricorno. La stanchezza farà da padrona in questa giornata sottotono. Ti consiglio di non far risentire tutto ciò in quel che concerne l’amore. Per coloro che lavorano in proprio, il lavoro andrà bene.

Acquario. L’amore sarà protagonista, passione che andrà a recuperarsi dopo un periodo in cui l’hai praticamente persa. Sul lavoro questo ti permetterà di essere più energico e questo sarà positivo per recuperare dei soldi.

Pesci. Vuoi amare di nuovo e domenica è la tua occasione: potrebbero esserci delle novità, cerca di essere coerente tra le cose che dimostri a quelle che pensi realmente.

