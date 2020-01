Notizie Parma, D’Aversa: “Gervinho migliora, Inglese ha un fastidio”

Ultime Parma | Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa prima della gara di domani contro la Roma:

“Gervinho era programmato che facesse parte della partita di Lecce e poi riportarlo nella partita di domenica. Era già programmato. Grassi non è convocato, per il resto tutti disponibili ragionando sul fatto che qualcuno non può fare tre partite in una settimana. La nostra volontà è passare il turno”.

Inglese come sta?

“Roberto ha un percorso diverso rispetto a Cornelius perché si sta allenando da molto. Adesso sta convivendo con un fastidio, lui ha anticipato un po’ i tempi e lo ringrazio. La condizione non è al 100% ma è normale sia così”.

Sarà una formazione di calcolo?

“Si pensa ad un impegno per volta, ma sulle scelte incide il fatto che si giochi anche domenica. Non siamo fortunati con il calendario, si considererà anche quello visto che ci sono giocatori che non possono fare tre partite da novanta minuti. Dobbiamo essere bravi a ragionare sulla partita di domani, utilizzando la miglior formazione possibile ma senza rischiare di perdere giocatori per infortunio. Il fatto che si giochi così presto dopo la Coppa incide nelle scelte”.