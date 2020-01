Tweet on Twitter

Notizie Juventus, scandalo Ronaldo: centra la UEFA

Ultime Juve, scandalo UEFA su Ronaldo. Spunta un’ipotesi di “scandalo” sull’inserimento di Cristiano Ronaldo nella formazione dell’anno della UEFA.

Secondo quanto riportato dall’Inghilterra, in particolare dal “Daily Mail”, il portoghese della Juventus non sarebbe risultato tra i più votati, con la UEFA che avrebbe quindi deciso di cambiare il modulo, passando dal 4-3-3 al 4-2-4, proprio per inserire CR7, che sarebbe arrivato dietro Lewandowski, Manè e Messi nelle preferenze di tifosi.

La top 11 è stata compilata in base agli oltre 2 milioni di voti degli appassionati inviati durante il mese di votazioni. Sette giocatori provengono dalla Premier League e cinque di loro hanno vinto la Champions League 2018-19 con il Liverpool. Cristiano Ronaldo è incluso per la quattordicesima volta di fila, un record, tre in più del suo rivale Lionel Messi.

Top 11 UEFA

Questa la squadra del 2019 dei tifosi di Uefa.com, schierata con il 4-2-4.

Alisson (Liverpool e Brasile); Trent Alexander-Arnold (Liverpool e Inghilterra), Virgil van Dijk (Liverpool e Olanda), Matthijs de Ligt (Ajax-Juventus e Olanda), Andy Robertson (Liverpool e Scozia); Kevin De Bruyne (Manchester City e Belgio), Frenkie de Jong (Ajax-Barcellona e Olanda), Lionel Messi (Barcellona e Argentina); Robert Lewandowski (Bayern Monaco e Polonia), Cristiano Ronaldo (Juventus e Portogallo), Sadio Mané (Liverpool e Senegal).