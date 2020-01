Notizie Juventus, infortunio Cristiano Ronaldo: la sinusite non gli ha permesso di allenarsi, Parma a rischio

Notizie Juventus – Infortunio Cristiano Ronaldo | Allarme in casa Juventus: Maurizio Sarri potrebbe perdere, in vista del Parma, CR7. Il campione portoghese ora è a rischio per la sfida di domenica sera contro i crociati, dopo aver saltato l’impegno di ieri in Coppa Italia contro l’Udinese, per una sinusite.

La Juventus, attraverso il canale ufficiale di Twitter, nella serata di ieri aveva chiarito il motivo dell’assenza del numero 7 bianconero: “Cristiano è stato colpito nel pomeriggio da un attacco di sinusite e non sarà presente all’Allianz Stadium per il match di questa sera”.

Ultime Juventus, CR7 rischia di non giocare contro il Parma: il comunicato sulle sue condizioni

Problema fisico che si è portato in avanti anche in giornata, perché Cristiano Ronaldo non si sarebbe allenato, stando a quanto rivelato dallo stesso club bianconero attraverso il proprio sito ufficiale. A seguito della vittoria contro l’Udinese, i bianconeri si sono ritrovati al JTC per l’allenamento. In mattinata il lavoro diviso in due gruppi: scarico per chi ha giocato ed esercitazioni con la palla per il resto della squadra.

L’annuncio su CR7 della Juve: “Cristiano Ronaldo non ha preso parte all’allenamento odierno a causa del persistere della sinusite”. Il campione portoghese, infatti, ora è in dubbio per Juventus-Parma, di domenica. Nei prossimi giorni si saprà di più, ma per il momento è in avanti la coppia che ha fatto faville contro l’Udinese, formata da Higuain e Dybala.