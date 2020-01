Notizie Juventus, l’esperto Uefa sul Fair Play: “Plusvalenze o rischio sanzioni”

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Paolo Ciabattini, esperto dell’UEFA per quanto riguarda il FFP, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo spiegando i rischi che corre la Juventus se non dovesse riuscire a realizzare delle vendite importanti per il prossimo anno.

Ultime Juve, il rischio è di finire nel mirino del Fair Play

Dopo le polemiche scatenate dal rapporto di KPMG, arriva altra benzina sul fuoco dei bilanci. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione rispetto alle parole dell’esperto UEFA in materia: “Il bilancio chiuso al 30 giugno 2019 è stato approvato, questo è uno dei bilanci più interessanti dell’anno. Supponendo che la Juventus nel 2020 mantenga i costi e ricavi uguali, è obbligata a fare altri 157 milioni di plusvalenze. Nella scorsa stagione è stato venduto Joao Cancelo per 65 milioni, realizzando 27 milioni di plusvalenza: non è stato un risultato sufficiente”.

Bilancio Juventus, cause e soluzioni del problema

Secondo l’esperto, molto hanno pesato gli affare Ronaldo e De Ligt in questa situazione: “L’arrivo di Ronaldo non è mai stato assorbito dal punto di vista finanziario, mentre De Ligt è assolutamente ingiustificabile visti i costi”. Ciabattini presenta anche le soluzioni al problema, o almeno quello che plausibilmente sarà il piano di Paratici: “Nel prossimo mercato estivo mi aspetto una vendita di molti giovani alla ricerca della plusvalenza a luglio con effetto retroattivo a giugno“.