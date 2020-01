Mercato Juventus, Bernardeschi ora convince: cambia il suo futuro

Mercato Juventus: Bernardeschi può restare, bene da mezz’ala

Mercato Juventus Bernardeschi | Ancora un’altra vittoria per la Juventus, che dopo il successo in campionato contro la Roma, trova anche quattro gol all’Udinese con passaggio ai quarti di Coppa Italia. La squadra di Sarri continua ad amalgamarsi sempre di più, e l’impronta del tecnico toscano si sta facendo vedere soprattutto su qualche singolo. Uno di questi è Bernardeschi, partito in sordina e adesso sempre più importante nelle gerarchie bianconere. Il suo nuovo ruolo da mezz’ala gli ha ridato linfa, e la sua interpretazione è stata fin qui molto apprezzabile, soprattutto per Sarri, che lo ha più volte elogiato.

Il futuro dell’ex Fiorentina sembrava segnato, con continui accostamenti allo United (affare Pogba), e una cessione che pareva ormai imminente. Ora le carte in gioco sono rimescolate, e il presente di Federico è soltanto uno: la Juventus. Questa la notizia riportata da goal.com.

Bernardeschi: addio incertezze, ora Sarri si fida

Un inizio di stagione davvero molto complicato per Bernardeschi, messo un po ai margini delle gerarchie, e incerto sul suo futuro. L’impatto con la Juventus non è stato dei migliori la scorsa stagione, e per questo i continui dubbi si sono protratti fino a quest’anno, quando il centrocampista sembrava ormai prossimo alla partenza. L’arrivo di Sarri lo ha rivitalizzato, e adesso il tecnico sa che può fidarsi di lui. Da mezz’ala rende meglio, chi se lo sarebbe mai aspettato?