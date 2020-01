Mercato Inter, è fatta per Ashley Young: domani le visite mediche

Mercato Inter, è fatta per Ashley Young

Mercato Inter Young | Ashley Young è un nuovo giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro, secondo quanto rivela lo speciale calciomercato dell’emittente satellitare Sky Sport, ha trovato l’accordo con il Manchester United per il 34enne terzino sinistro per una cifra di 1,5 milioni di euro più bonus in base alle presenze che il calciatore metterà in fila nel resto della stagione. Domani Young raggiungerà Milano per le visite mediche di rito e la firma sul contratto che lo legherà al club di Steven Zhang.

Calciomercato Inter, la carriera dell’inglese

Quindi l’avventura a Manchester di Young, durata ben 9 anni, è giunta ai titoli di coda con il calciatore inglese pronto a lasciare lo United e la Premier League per sbarcare alla corte di Antonio Conte. L’ex nazionale britannico ritrova l’ex compagno Romelu Lukaku. Da sottolineare che non appena i rumors sul corteggiamento, andato a buon fine dell’Inter ad Ashley Young, era arrivata la risposta del Manchester United. I Red Devils, infatti, avevano proposto all’esterno di rinnovare il contratto per un’altra stagione. Il contratto di Young era in scadenza al 30 giugno 2020. Forte la volontà del tecnico Ole Gunnar Solskjaer di trattenere un giocatore versatile in campo e leader nello spogliatoio. Ma a Milano lo ha voluto fortemente Antonio Conte, che aveva già provato a portare Young al Chelsea nell’estate 2017. Young firmerà con l’Inter un un contratto di 18 mesi.