Mercato Inter, Vecino è un esubero: proposto alla Lazio

Mercato Inter: Vecino può andare alla Lazio, la situazione

Mercato Inter Vecino | L’Inter è senza dubbio una delle squadre più attive per quanto riguarda il mercato, e in queste ultime settimane Ausilio e Marotta stanno cercando di occuparsi anche delle situazioni interne. In questa sessione invernale ci sono e ci saranno investimenti importanti, ma è ovvio che con loro ci saranno anche delle cessioni, soprattutto in un reparto parecchio completo come quello di centrocampo. I nerazzurri stanno chiudendo per Eriksen, mentre in quel ruolo c’è qualche giocatore che sta giocando più poco, come ad esempio Vecino.

Il giocatore uruguaiano difficilmente troverà molto spazio, ed è per questo che l’Inter starebbe cercando di proporlo e di monetizzare il più possibile da una sua partenza a gennaio. A chi è stato proposto l’ex Fiorentina? Stando a quanto riportato dal Messaggero, alla Lazio. I biancocelesti non vorrebbero fare mercato, ma occhio a cosa può succedere.

Vecino-Lazio: la possibile formula e cifre dell’affare

L’Inter propone Vecino alla Lazio, e lo fa in prestito fino a fine anno con un eventuale riscatto fissato a 18-20 milioni di euro. Una cifra che per ora non vorrebbe accollarsi la Lazio, e che spaventa visto anche un altro fattore: la squadra capitolina dovrebbe poi accollarsi per metà stagione il resto dello stipendio che percepisce ora il centrocampista. Per ora sono solo ipotesi, si attendono ulteriori novità.