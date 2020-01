Fiorentina, Commisso: “Gasperini guardi i suoi tifosi, insulti razzisti a Dalbert”

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Notizie Fiorentina, le parole Commisso dopo lo sfogo di Gasperini

Ultime Fiorentina | Rocco Commisso, prima di tornare in America, ha rilasciato delle dichiarazioni al sito ufficiale della Fiorentina. Il numero uno del club ha voluto commentare la gara Coppa Italia di ieri vinta contro l’Atalanta di Gasperini, autore di uno sfogo contro i tifosi viola a fine patita:

“Ho letto e sentito parole molto dure e offensive nei confronti dei tifosi della Fiorentina sia da parte di Gasperini che del Presidente Percassi.

Mi è stato raccontato che dopo le dichiarazioni di Gasperini dell’anno scorso su Chiesa, il nostro giocatore a Bergamo è stato insultato per tutta la partita.

Mio figlio e Joe Barone quest’anno a Parma in campionato contro l’Atalanta sono stati insultati e anche minacciati in tribuna ma nessuno ha detto o fatto nulla, se non scaricare la colpa al personale di servizio”.

Notizie Fiorentina: Commisso contrattacca

Il numero uno del club viola ha poi spiegato la sua posizione nei confronti dei tifosi di entrambe le formazioni:

“Io al figlio di Percassi ho dato la nostra massima ospitalità e sono rimasto a parlare con lui per diverso tempo.

Prima di parlare dei tifosi delle altre squadre e della Fiorentina in particolare, penso sia doveroso guardare cosa succede in casa propria.

Non dimentichiamo che dopo il brutto episodio di cori razzisti contro Dalbert, i commenti in casa Atalanta non sono stati di forte condanna. I tifosi della Fiorentina vanno rispettati”.