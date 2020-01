Fiorentina-Atalanta, Percassi difende Gasperini: “La gara andava sospesa”

Le parole di Gian Piero Gasperini al termine della gara contro la Fiorentina hanno fatto discutere per le offese in risposta a quelle dei tifosi viola: le parole di Percassi sono in difesa del suo allenatore.

Fiorentina-Atalanta, Percassi difende Gasperini

Sta diventando una lotta tra i due club anziché un modo per dibattire dell’hate speech (discorsi improntati all’odio) nel mondo del calcio. Dopo essere stato offeso per tutta la gara, il tecnico dell’Atalanta ha insultato pesantemente i tifosi della Fiorentina, scatenando un polverone che ha provocato anche la risposta di Commisso. Tuttosport riferisce invece il punto di vista di Percassi: “Vorrei vedere se il tutto fosse successo a Bergamo, cosa si sarebbe detto dei tifosi atalantini. Per me Gasperini ha fatto bene a rispondere, l’arbitro doveva sospendere la gara, come si fa con gli insulti razzisti. Si è sentito tutto in diretta televisiva, è vergognoso, indecente, insopportabile. Sono andati avanti per tutta la partita“.

