Calciomercato Sampdoria: Tonelli ad un passo, il Napoli aspetta l’ok dalle condizioni di Koulibaly

Calcio mercato Sampdoria – Tonelli | Il difensore della SSC Napoli, Lorenzo Tonelli, è sempre più vicino al ritorno alla Sampdoria di Massimo Ferrero. Il club blucerchiato ha ceduto nelle ultime ore il centrale colombiano Murillo e tenta di rimpiazzarlo con il calciatore del Napoli che già la passata stagione ha vestito la maglia della Samp. L’alternativa resta Magnani, che è in uscita dal Brescia per il poco spazio trovato con Corini. Intanto è ad un passo l’accordo tra Napoli e Samp, mentre ha già dato l’ok (nonostante la scorsa estate non è stato riscattato proprio dalla Sampdoria). Il Napoli aspetta solo di capire le condizioni attuali di Koulibaly.

Calcio mercato Samp: Tonelli vicino, Magnani l’alternativa. Parla Ranieri

Ultime notizie Sampdoria – Distanza minima tra Sampdoria e Napoli per Lorenzo Tonelli, l’affare quasi sicuramente andrà verso una chiusura nelle prossime ore (già domani può arrivare la firma). Il centrale è il primo obiettivo per la difesa di Ranieri. Il Napoli aspetta solo di capire quando avrà di nuovo a disposizione Kalidou Koulibaly, poi potrà arrivare il via libera alla definizione della trattativa per il ritorno del difensore del Napoli sul campo di Marassi.

Lo stesso Ranieri ha ammesso di avere bisogno di un difensore centrale, a maggior ragione ora che Murillo è andato via: “Noi stiamo giocando con due centrali difensivi sinistri, la società sa quello che serve ma va detto che è un gruppo serio. Se c’è qualcosa che può migliorare il gruppo bene, sennò stiamo bene così”.