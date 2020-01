Calciomercato Roma, per Ibanez c’è il sorpasso sul Bologna: le ultime

Calciomercato Roma, Ibanez: si chiude? Le ultime sul sorpasso ai danni del Bologna

Calciomercato Roma – Ibanez | Nelle ultime ore importanti novità di mercato, che non riguardano solo la situazione legata a Politano e Spinazzola, con lo scambio che sta vivendo un momento di caos tra Roma e Inter. Nel frattempo, il club giallorosso vorrebbe aggiudicarsi il difensore del presente e del futuro: l'operazione che porta al nome di Roger Ibanez, vive positività. Il centrale di difesa dell'Atalanta non ha trovato praticamente mai spazio con Gian Piero Gasperini, sono soltanto 19 i minuti giocati in questa stagione. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic aveva provato l'assalto per lui, con l'annuncio di Walter Sabatini che aveva anche parlato di chiusura dell'affare, ma il calciomercato può essere spesso imprevedibile: ora la Roma sarebbe in pole sul calciatore, pronta alla chiusura.

Ultime Roma, cifre e dettagli dell’affare Ibanez

Stando a quel che rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport, la Roma sarebbe pronta a chiudere per Roger Ibanez. La trattativa portata avanti con l’Atalanta potrebbe chiudersi ben presto, con il sorpasso definitivo ai danni del Bologna. Per il brasiliano si attende una risposta definitiva, per la chiusura in tempi brevi. Le cifre si aggirerebbero intorno ai 9 milioni per il classe ’98, trattativa che porta ad un prestito con obbligo di riscatto. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la chiusura definitiva.