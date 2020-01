Calciomercato Roma: caos Spinazzola, permesso negato all’Inter per ulteriori test

Calciomercato Roma: caos Spinazzola

Notizie AS Roma | Il club capitino è furioso con l’Inter per il mancato ok allo scambio Spinazzola-Politano.

Come riportato da cm.com, la Roma ha negato il permesso all’Inter di svolgere ulteriori test atletici per il terzino giallorosso. La trattativa è a un passo dal saltare.

Ultime Roma: la ricostruzione

Già nel corso della serata di ieri erano emerse importanti problematiche legate alle condizioni atletiche di Spinazzola.

Il difensore, una volta svolto e superato le visite mediche con l’Inter, è stato fermato dai medici nerazzurri.

Il motivo? L’Inter ha deciso di effettuare ulteriori controlli in campo. La società nerazzurra ha spiegato che questo nuovo protocollo sarà utilizzato dalla società anche in futuro e sarebbe stata imposta dallo stesso tecnico Conte.

La cosa, ovviamente, perchè l’Inter ha frenato l’affare e ha chiesto tempo per valutare sia il giocatore che eventuali formule differenti.

Ultime AS Roma: Politano in attesa

La Roma ha finora negato ogni possibilità di trasformare i prestiti da obbligo di riscatto in diritto di riscatto e l’agente dei due giocatori, Davide Lippi è al lavoro per provare a a far rientrare l’intoppo. Il procuratore nella mattinata sta mediando per trovare una soluzione tra le due parti anche perchè i giallorossi avrebbero voluto schierare Politano già questa sera.