Calciomercato Napoli, domani le visite mediche di Rrahmani: i dettagli

Amir Rrahmani sta per diventare un calciatore del Napoli a tutti gli effetti: i due club hanno chiuso l’affare adesso, con il difensore che domani effettuerà le visite mediche per gli azzurri.

Calcio mercato Napoli, Rrahmani in arrivo: le cifre

A riferire le ultime di mercato è Sky Sport: secondo l’emittente satellitare il difensore kosovaro sta per diventare a tutti gli effetti un calciatore azzurro. Domani sono previste per lui i test medici, come di consueto in casa Napoli da svolgersi a Roma a Villa Stuart. Si tratta tuttavia di un colpo in prospettiva: l’ufficialità sta per arrivare, ma soltanto a partire dalla prossima stagione vedremo il classe ’94 vestire la maglia azzurra. Operazione conclusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo al prezzo di 14 milioni di euro. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 1,8 milioni all’anno. Fino a questo momento è stato praticamente inamovibile per Juric, visto che è sceso in campo per 18 volte in Serie A, per un totale di 1609 minuti.

Ultime Napoli, gli altri movimenti

Discorso a parte per Amrabat, in questo momento si pensa soprattuto a sfoltire la rosa. Younes piace a qualche club italiano e, considerando che è arrivato a parametro 0, darebbe la possibilità al Napoli di effettuare un’interessante plusvalenza. Piace al Torino ma non solo: base d’asta, 11 milioni di euro. C’è chi invece sta salutando il club: il giovane Gaetano, dopo aver calcato (poco) i grandi palcoscenici, riparte dalla Cremonese in Serie B.