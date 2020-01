Calciomercato Napoli, Ghoulam ora è un peso: si cerca una destinazione

Calciomercato Napoli: due possibili pretendenti per Ghoulam

Calcio Mercato Napoli Ghoulam | Il Napoli continua le sue operazioni di mercato in questa sessione invernale, e in questi ultimi giorni il ds Giuntoli sta provvedendo anche per quanto riguarda le cessioni. Nella rosa azzurra ci sono diversi giocatori in esubero, tra cui spicca anche il nome di Ghoulam. Il terzino algerino ha trovato pochissimo spazio negli ultimi mesi, complici diversi problemi fisici, e adesso il suo posto nelle gerarchie di Gattuso è sempre più a rischio. Il giocatore percepisce uno stipendio di 2,4 milioni di euro a stagione, una cifra enorme se si pensa al mancato utilizzo dell’ex Saint-Etienne.

Il Napoli ora deve e vuole liberarsene, e in questi giorni si sta cercando una destinazione per il ragazzo. Per le ipotesi più attendibili portano alla Cina o alla Francia, con diverse squadre che hanno già mostrato un forte interesse. Specialmente alla Ligue 1 ci sono Lille e Monaco, intenzionate a portare avanti sondaggi e contatti con la squadra partenopea. Questa la notizia riportata da cm.com.

Notizie Napoli: Ghoulam parte, avance dall’Inghilterra

Ghoulam sembra essere ormai prossimo alla partenza, e intanto le pretendenti cominciano a muovere i primi passi. Dalla Francia arrivano diverse avance, così come anche dall’Inghilterra. Un club in particolare pare essersi interessato maggiormente, ecco di chi stiamo parlando.