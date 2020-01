Calciomercato Napoli, il giovane Gaetano finisce in prestito alla Cremonese

Calciomercato Napoli – Gaetano | Si chiude l’avventura di Gianluca Gaetano, a titolo temporaneo, in azzurro. Sì, perché il giovane talento del Napoli andrà in prestito in Serie B. Non ha trovato molto spazio in maglia azzurra, da quando è stato aggregato in prima squadra. Da quando arrivò Carlo Ancelotti due anni fa, la sua presenza al Centro Tecnico di Castel Volturno è stata fissa, ma non la sua presenza in campo. Sono solo 4 le sue presenze in quest’ultimo anno e mezzo, con l’esordio trovato prima in Serie A, poi in Coppa Italia e poi in Champions League. L’ultima apparizione nel finale di gara contro il Genk, nella caotica serata dell’esonero di Carlo Ancelotti. Con Gattuso, invece, mai in campo. Si immaginava una presenza nell’ultimo turno di Coppa, contro il Perugia, ma anche lì non è arrivato il poco minutaggio sperato. E’ per questo che, Gianluca Gaetano, sarà pronto a ritagliarsi uno spazio importante in Serie B, con la maglia della Cremonese.

Ripartirà dalla Cremonese, per sondare delle basi importanti per la propria carriera, Gianluca Gaetano. Operazione in uscita e in presto del Napoli, con il prestito secco verso il club di Rastelli. Giuntoli nel frattempo lavora alla cessione di Tonelli e incessantemente agli affari legati al Verona, per Rrahmani e Amrabat. Tutto ciò lo rivela la radio ufficiale degli azzurri, Radio Kiss Kiss. Gianluca Gaetano pranza con il Napoli e poi sarà in partenza per Cremona. Il baby-azzurro è pronto alla sua nuova avventura e ha già salutato Napoli, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. Ecco il suo post.