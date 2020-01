Calciomercato Napoli, Castrovilli è un obiettivo: duello con l’Inter

Calciomercato Napoli: gli azzurri pensano a Castrovilli

Calcio Mercato Napoli Castrovilli | Un mercato davvero molto interessante per il Napoli, che ha già provveduto all’acquisto di due centrocampisti di ruolo, Demme prima e Lobotka poi. Gli azzurri però guardano anche al futuro, e pensano soprattutto ai giovani prospetti in Italia e non. Nel mirino continua ad esserci un giocatore italiano, interessantissimo: Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina ha avuto un impatto incredibile con la Serie A, ed è considerato come uno dei migliori prospetti del panorama europeo.

Tanti sono i club ad averlo messo nel mirino, ma il Napoli si è detto pronto a sfidare la concorrenza. Chiaramente i discorsi sono rinviati per fine anno, quando si avrà un quadro più completo e delineato della situazione. Questa la notizia riportata oggi da Radio Kiss Kiss.

News Napoli: Inter su Castrovilli, occhio alla Roma

Castrovilli è un obiettivo concreto per il Napoli, ma la squadra partenopea sa bene che la trattativa non sarà affatto facile. Le pretendenti per il centrocampista sono tante, e una delle più agguerrite è senza dubbio l’Inter. Ausilio e Marotta hanno già portato avanti diversi sondaggi con la Fiorentina, e la sensazione è che da qui a fine anno possa iniziare un vero e proprio duello di mercato. Attenzione poi alla terza incomoda: la Roma, avversario ostico e da non sottovalutare affatto.