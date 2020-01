Calciomercato Napoli, Amrabat frena la trattativa: c’è un ostacolo, i dettagli

Calciomercato Napoli: Amrabat dubbioso sul suo futuro, questo il motivo

Calcio Mercato Napoli Amrabat | Un Napoli scatenato in questa sessione di mercato, soprattutto per quanto riguarda i colpi in entrata. Gli azzurri hanno già preso Demme e Lobotka, ed ora stanno pensando ad un arrivo per fine stagione: Amrabat. Il centrocampista marocchino si sta mettendo in luce con la maglia del Verona, e nelle ultime settimane il ds Giuntoli sta accelerando nella trattativa, vista e considerata la concorrenza di diverse squadre. Mentre l’Inter si è defilata nell’affare, un’altra squadra minaccia il Napoli: la Fiorentina.

Il club viola ha praticamente pareggiato l’offerta di ingaggio per il giocatore, ma c’è un ostacolo che blocca i partenopei: una clausola rescissoria vicina ai 100 milioni di euro. Amrabat non è convinto di questo, mette in stand-by tutto e riflette sull’ipotesi Fiorentina. Ad oggi l’operazione è in stallo, con un Napoli che continuerà a tentare. Questo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

Ultime Napoli: affare Amrabat, azzurri fiduciosi

La Fiorentina potrebbe essere un’avversaria piuttosto ostica nella corsa ad Amrabat, specie se non verrà abbattuto l’ostacolo che per ora blocca la trattativa. Il Napoli però resta fiducioso, soprattutto facendo fede sull’accordo trovato in precedenza riguardante anche Rrahamani. Gli azzurri sono pronto alla prossima mossa, i viola restano in agguato.