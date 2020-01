Calciomercato Milan, si lavora allo scambio tra Suso e Under: i dettagli

Calciomercato Milan, scambio tra Suso e Under

Calciomercato Milan Suso | É sempre più effetto Ibrahimovic. Gli occhi rossoneri con cui sui social media Zlatan si era annunciato due settimane alla tifoseria milanista sembrano aver già stregato il Diavolo che ha ritrovato anima e cuore, rabbia e quella vena perduta di aggressività. Doti necessarie ma che si erano dissolte e che lentamente stanno riemergendo. Il Milan non sembra più quella squadra impaurita di qualche settimana fa e Ibra è pronto a scendere in campo per le prossime sfide, quelle determinanti per risalire la classifica, riconquistare fiducia e vedere il prima possibile la zona europea.

Mercato Milan, i dettagli dell’operazione

L’unico che ancora non riesca ad essere influenzato dall’effetto Zlatan è Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre meglio noto come Suso, esterno di attacco classe 1993, che in questa settimane non è riuscito a lasciare il segno. La sensazione è quella di un corpo estraneo sia agli schemi che allo spogliatoio. La volontà della società è quello di cederlo ma i 30 milioni di euro di valore nominale di mercato allontanano le concorrenti. Ma si sa il calciomercato aguzza l’ingegno ed ecco pronta la possibile soluzione. Scambio di prestiti con Cengiz Under della Roma, anch’egli attualmente corpo estraneo a Roma. Lo rivela l’edizione serale dello speciale calciomercato dell’emittente satellitare Sky Sport. L’affare può decollare.