Calciomercato Milan, Duncan per il centrocampo: sfida alla Fiorentina

Calciomercato Milan: i rossoneri piombano su Duncan

Calcio Mercato Milan Duncan | Il mercato di gennaio è sempre più intenso, e in questi ultimi giorni tutte le squadre di Serie A si stanno impegnando alla ricerca di nuovi innesti, in grado di dare una spinta in più in vista della seconda parte di stagione. Tra le squadre intenzionate ad investire c’è sicuramente il Milan, il quale sta mantenendo un rendimento piuttosto altalenante nell’ultimo periodo.

I rossoneri vorrebbero portare a termine un altro colpo, almeno a centrocampo, dove il futuro di Kessiè e Paquetà continua ad apparire piuttosto incerto nelle ultime settimane. Maldini e Boban si sono messi a lavoro già a un po di tempo, e tra i profili seguiti c’è anche Alfred Ducan, centrocampista in forza al Sassuolo. Il ghanese sta facendo molto bene sotto la guida di De Zerbi, e le sue prestazioni hanno suscitato l’interesse da parte di diverse squadre.

Notizie Milan: concorrenza viola per Duncan

Il Milan vorrebbe prendere Duncan, ma per farlo sa bene di dover superare la concorrenza di diverse squadre. Sul 26enne c’è soprattutto la Fiorentina, squadra che in questi ultimi giorni sta accelerando parecchio nella trattativa. Ad oggi il club di Firenze sembra essere in vantaggio su tutti, ma stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri si sono detti pronti al duello.