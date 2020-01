Calciomercato Milan, assalto a Dani Olmo: la Dinamo fa muro

L’agente di Dani Olmo ha aperto al trasferimento del suo assistito in questa finestra di mercato: il Milan è in pole position, ma il presidente della Dinamo Zagabria getta acqua sul fuoco della trattativa.

Calcio mercato Milan, l’agente offre Dani Olmo

Si chiama Andy Barra, è l’agente del centrocampista che assieme a Fabian ha fatto faville all’Europeo ed oggi, come spiegato da Sportmediaset, sta provando a muovere il suo assistito in questa sessione. Considerando anche le parole dello stesso giocatore, è un’ipotesi più che probabile. L’emittente radiofonica riferisce di un’offerta del Milan intorno ai 15-20 milioni di euro che sarebbe già arrivata. Il contratto del gioiellino scadrà nel 2021 e quindi dovrebbe essere questo calciomercato il momento giusto per venderlo, visto che ha già rifiutato il rinnovo del contratto con il club croato. Boban stravede per lui, è un trequartista che gioca tra le linee, sa creare spazio per i compagni e andare in gol: alla cifra di 20 milioni può essere trovato un accordo.

