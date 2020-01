Calciomercato Lecce, Saponara può saltare: incontro con la Fiorentina, spunta Zajc come alternativa

Calciomercato Lecce Saponara| Il fantasista ex Empoli e Sampdoria è arrivato al Genoa direttamente dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto. Troppo poco spazio per Saponara in un Genoa che in tre mesi ha cambiato tre allenatori. Il calciatore tornerà in questi giorni alla Fiorentina che gli troverà una nuova sistemazione. Sul calciatore c’è il fortissimo interesse del Lecce, che ha già l’accordo con il giocatore. La trattativa però nelle ultime ore si è complicata per i rapporti (non buoni) tra le due società. Qualche intoppo tra le parti che si proverà a risolvere nelle prossime ore. E’ previsto infatti un incontro. Il Lecce però già pensa alle possibili alternative. Infatti, il club pugliese, dirotterà altrove la propria attenzione. Zajc è un’idea che può diventare qualcosa di più.

Lecce news, Liverani su Saponara e il mercato

Al termine di Parma Lecce di inizio settimana, l’allenatore Fabio Liverani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. dove ha puntualizzato anche sulla situazione legata al calcio mercato. Ecco le sue parole secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

“Come nomi chiedete al direttore sportivo che è più facile. Sicuramente ci serve un difensore con caratteristiche diverse da Lucioni e Rossettini, la mezzala di fisicità una mezzala che può fare area area e il trequartista che ci dia la possibilità per inserimenti e ultimi passaggio. Saponara? Non parlo di nomi, ma ci servono quelle caratteristiche. Gli attaccanti li abbiamo ma hanno problemi di salute il mio augurio è di poterli allenare continuativamente”.