Calciomercato Juventus, Tonali nel mirino: offerta pronta, le cifre

Calciomercato Juventus: Paratici pronto con un’offerta monstre per Tonali

Calcio Mercato Juventus Tonali | Grandi movimenti in casa Juventus, soprattutto in entrata, dove i bianconeri cercheranno di mettere a segno un altro grande colpo dopo quello di Kulusevski. La strategia non cambia: puntare sui giovani. I bianconeri tengono d’occhio vari talenti italiani, su tutti Sandro Tonali, autore fin qui di una grandissima stagione con il Brescia. Nonostante il basso rendimento della squadra di Corini, il centrocampista classe 2000′ si è messo in luce sfoggiando prestazioni da veterano, guadagnandosi la stima di tantissimi big club anche esteri (vedi PSG).

La Juventus è sempre attenta sui grandi prospetti, e vorrebbe accelerare nell’affare, visto e considerato il grande afflusso di pretendenti dalla Serie A, con Napoli e Inter che non staranno con le mani in mano. Ecco che il ds bianconero Paratici prepara le prossime mosse, e prepara soprattutto un’offerta importante: stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Vecchia Signora sarebbe pronta a soddisfare Cellino con ben 50 milioni di euro.

News Juventus: Tonali, anche l’Inter si muove

Tonali resta nel mirino bianconero, e nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori novità per quanto riguarda l’offerta preparata da Paratici. Intanto anche Marotta muove i primi passi nell’affare, e pensa seriamente al giovane centrocampista. Negli scorsi giorni c’è stato un incontro tra nerazzurri e Brescia, ecco quanto riportato dalla nostra redazione.