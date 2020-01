Calciomercato Juventus, Pogba più vicino: il Real Madrid cambia obiettivo

Calciomercato Juventus: il Real Madrid si defila per la corsa a Pogba

Calcio Mercato Juventus Pogba | Paul Pogba è certamente uno dei giocatori più discussi dell’ultimo periodo, e la sua situazione al Manchester United sembra stia diventando quasi insostenibile per lui. L’idea di cambiare aria c’era e c’è ancora, così come ci sono le pretendenti pronte ad investire tanti soldi ed abbattere il muro eretto dai Red Devils. Sul francese c’è soprattutto la Juventus, sua vecchia squadra oltre che prima estimatrice del ragazzo.

I bianconeri hanno portato avanti diversi contatti sia in estate che adesso, e sembra che nelle ultime ore siano arrivate notizie molto importanti e positive: stando a quanto riportato da cm.it, pare che una delle pretendenti a Pogba, ovvero il Real Madrid, abbia deciso di defilarsi quasi definitivamente dalla corsa. Il motivo? L’ormai quasi certo assalto a Van de Beek, combinato alla piena fiducia di Zidane nei confronti di Valverde. Bianconeri più vicini, ora si aspetta la prossima mossa.

Notizie Juventus: Pogba, quanto si offrirà?

La Juventus è in pole per Pogba, e ora l’ultimo ostacolo è rappresentato dal Manchester United. La squadra inglese va convinta con un’offerta molto alta, e i bianconeri avrebbero in mente di offrire poco meno di 100 milioni di euro. Una cifra enorme, che potrebbe far vacillare la squadra di Solskjaer nonostante tutto. Non è inoltre da escludere che i bianconeri possano ricorrere ad un’altra strategia: inserire una contropartita.