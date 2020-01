Calciomercato Juventus, per Emre Can cambia il futuro: possibile permanenza

Calciomercato Juventus, Emre Can potrebbe restare: le ultime dei bianconeri

Calciomercato Juventus – Emre Can | Non trova spazio, ma neanche offerte dal mercato, il centrocampista della Juventus, Emre Can. Il tedesco non è stato tra i protagonisti dell’ultimo appuntamento dei bianconeri, non trovando spazio neanche in Coppa Italia, contro l’Udinese (clicca qui per gli highlights del match).

Poteva essere la sua occasione, non arrivata neppure a partita in corsa, con Maurizio Sarri che non gli ha concesso neanche una minima chance contro i friulani. Era un titolare fino allo scorso campionato, poi l’esclusione dalla lista Champions e il poco utilizzo in Serie A, sembra aver compromesso tutto. Occhio però, perché il mercato in entrata dei bianconeri è fermo dopo il colpo Kulusevski. Difficilmente il club bianconero si priverà di un altro giocatore dopo la cessione di Mandzukic. Con il mercato in entrata che non si accende, sembra complicato liberarsi di altri giocatori. Si era parlato di un possibile acquisto a centrocampo, ma in più occasioni il CFO bianconero, Fabio Paratici, ha dichiarato terminato il mercato di riparazione della Juventus.

News Juventus, cambia il futuro di Emre Can: la possibile svolta

Stando a quel che rivelano i colleghi di Sky Sport, la Juventus potrebbe bloccare tutto per quel che riguarda Emre Can. Se non dovessero arrivare offerte convincenti e dal suo valore economico, non partirà da Torino. Potrebbe addirittura essere reinserito nella lista Champions da Maurizio Sarri, nonostante non sia un elemento preso in considerazione dal tecnico bianconero, che quest’anno lo ha schierato addirittura solo in otto occasioni e spesso partendo dalla panchina. Al momento è da escludere la sua cessione e questo rappresenta un vero e proprio colpo di scena dopo quanto vissuto negli ultimi mesi in casa Juve.