Calciomercato Juventus, agente Pjaca: “Può partire a gennaio”

Marko Pjaca è al centro del mercato in casa Juventus: fatti gli acquisti, ora è il momento di pensare alle cessioni. Tuttavia, come spiegato anche dal suo agente, nulla è ancora scritto…

Calcio mercato Juve, l’annuncio dell’agente di Pjaca

Dopo le parole di Paratici, sono arrivate quelle di Sarri. A dirla tutta il mister è stato abbastanza enigmatico sul suo futuro, ma ciò che è certa è la stima verso il calciatore. “Tra Marko ed il mister c’è proprio un bel rapporto“, ha spiegato il manager del giocatore Mirko Naletelic, “d’altronde gli hanno fatto piacere anche le sue parole qualche giorno fa in conferenza, a Torino si sente a casa, lo stanno aiutando molto nel club“. Tuttavia in avanti c’è molta concorrenza alla Juventus per cui un addio non è da escludere, anzi: “Il calciomercato è ancora aperto e stiamo pensando con la Juventus la soluzione migliore per il ragazzo. Vedremo quel che accadrà“, conclude l’agente. Ieri è tornato in campo in Coppa Italia dopo l’infortunio che l’ha bloccato negli ultimi 6 mesi e che ha reso di fatto inutile il suo prestito alla Fiorentina.

Ultime mercato Juve, le squadre che vogliono il giocatore

Si era parlato di un possibile prestito ad Hellas Verona e Brescia: il suo stipendio alto costituisce chiaramente un ostacolo, anche soltanto per 6 mesi (parliamo di un salario di 1,5 milioni all’anno). Le ultime dalla sardegna riferiscono di un inserimento del Cagliari: il club di Giulini è più ricco e sta pensando ad un altro innesto in avanti visto l’infortunio di Pavoletti ed il rendimento incostante di Simeone.