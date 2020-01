Calciomercato Juve: Castrovilli nel mirino, duello con PSG, Inter e Napoli

Calciomercato Juventus: piace Castrovilli, duello con Inter e Napoli

Calcio Mercato Juve Castrovilli | Il mercato di gennaio è nel pieno delle trattative, ma le big iniziano già a pensare al futuro. La Juventus, infatti, ha chiuso ai primi di gennaio il colpo Dejan Kulusevski per giugno e punta a fare il bis. Gaetano Castrovilli, talento della Fiorentina, è esploso in questa stagione di Serie A. Uno dei giovani emergenti che ha sorpreso di più tutti, in Italia e non solo. Infatti, il Paris Saint-Germain, con direttore sportivo Leonardo, che guarda sempre la Serie A con attenzione, punta a beffare le italiane. Il duello negli ultimi mesi sembrava solo tra Napoli e Inter, ma le cose ora sembrano cambiate.

Juve News: asta importante per Castrovilli, ci pensa anche la Roma

Castrovilli è un obiettivo concreto per il Napoli, che punta a rinforzare il reparto di centrocampo con giovani talenti, ma sul calciatore c’è anche la Roma. Lo stesso ds Petrachi ha annunciato nei giorni scorsi il forte interesse per un giovane centrocampista italiano in vista di giugno. Gaetano Castrovilli non è sul mercato per gennaio e nemmeno per giugno, ma sarà difficile per la Fiorentina trattenerlo e rifiutare possibili maxi offerte. Per lui si prepara un’asta senza precedenti, in Italia ci sono tutte le big su di lui, ma dall’Europa arriva la potenza PSG che con la disponibilità economica può portare via l’ennesimo talento dalla Serie A. A gennaio non si muove, sarà tutto rimandato a giugno.