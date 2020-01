Calciomercato Inter: Young si può ancora fare

Ultime Inter, i nerazzurri cercano ancora un terzino a causa degli acciacchi di Kwadwo Asamoah.

Leonardo Spinazzola potrebbe essere la soluzione ottimale per avere un uomo in più oltre a Biraghi (Dimarco è in uscita), ma Antonio Conte non si accontenta. Il tecnico, infatti, ha fatto presente al club che vorrebbe un ulteriore esterno, capace magari di disimpegnarsi su entrambe le fasce e dare quindi il cambio anche a Candreva, visto che Lazaro continua a non convincere e D’Ambrosio è considerato anche un centrale.

Per questo, come riportato da Tuttosport, Young resta nel mirino. L’Inter ha da tempo l’accordo col 34enne capitano del Manchester United, in scadenza di contratto a giugno.

Ultime Inter: la strategia nerazzurra

La squadra milanese vuole prendere il capitano del Manchester United in questa sessione di mercato con uno sconto. Difficile, infatti, che l’Inter punti su Young, seppur svincolato, a luglio quando avrà compiuto 35 anni: Young ha un senso ora, per dare un contributo immediato, altrimenti in estate i nerazzurri andranno su altri profili. Come Darmian, per esempio,già virtualmente dell’INter.

Young anche ieri non è stato inserito nella lista dei convocati dello United che ha sfidato in serata il Wolverhampton nel replay dei 32’ di finale di FA Cup: il giocatore da giorni ha chiesto a Solskjaer di andar via ma il club per ora non vuole liberarlo.