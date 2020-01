Calciomercato Inter, Vecino esce allo scoperto tramite l’agente: “Sta bene a Milano”

Calciomercato Inter – Vecino | E’ terminato l’incontro tra Alessandro Lucci, agente di Mathias Vecino – anche di Alessandro Florenzi, tra gli altri – e l’Inter, nella sede nerazzurra. Si è parlato sicuramente di futuro e all’uscita, sono arrivate proprio parole interessanti legate al domani dell’uruguaiano, che nelle ultime ore è sembrato lontano dal club interista. La chiarezza è tutta nelle parole del suo agente, che lo ha tirato fuori dal mercato: “Vecino sta benissimo all’Inter. Milan e altre ipotesi sono state fatte solo a livello mediatico, realmente non c’è nulla di concreto”. Queste le parole raccolte dai colleghi di Calciomercato.it al margine proprio dell’incontro tra l’entourage di Vecino e Florenzi, con i vertici dell’Inter.

Ultime Inter, Vecino non vuole lasciare i nerazzurri. Per Florenzi è tutto fermo

Da valutare la sua posizione se effettivamente dovesse arrivare il danese Christian Eriksen nell'imminente mercato di gennaio, ma al momento la situazione resta ferma. Così come per Florenzi: "Non abbiamo parlato né di un futuro lontano da Milano di Mathias e neanche di Alessandro".