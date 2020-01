Calciomercato Inter: Spinazzola può di nuovo saltare, Moses l’alternativa

Spinazzola-Inter, l’affare può ancora saltare! L’Inter e la Roma dopo aver trovato un nuovo accordo ora stanno nuovamente ragionando. Bisogna risolvere la grana Spinazzola, per completare la realizzazione dello scambio con Politano.

Calciomercato Inter: Spinazzola, l’affare si deciderà domani mattina, si lavora con la Roma

Sembrava veramente tutto fatto, con Politano alla Roma e Spinazzola all’Inter. Ma l’Inter si è tirata indietro sulla formula decisa (titolo definitivo) volendo trasformare il trasferimento con un prestito ed obbligo di riscatto. La vicenda che ha assunto anche contorni da spy-story. Nelle ultime ore, come riferito da Sky, i club hanno trovato l’accordo per il prestito con obbligo di riscatto fissato su un certo numero di presenze (15 le presenze) ora bisognerà lavorare sui minutaggio dei calciatori per far scattare l’obbligo delle presenze.

Le cifre dell’affare

L’Inter spinge per impostare le presenze sulla base che il calciatore dovrà giocare almeno 45 minuti a partita. Minutaggio libero la decisione della Roma. Le parti sono ancora distanti e si capirà domani mattina se l’affare andrà per la conclusione o se tutto salterà. I calciatori non si sono allenati oggi e domani verrà deciso se torneranno ognuno nella propria base o se arriverà l’ufficialità. Il cartellino di Spinazzola era sui 26,5 milioni di euro e poco meno di 20 quello di Politano. Per questo alla fine i due cartellini sono stati valutati 28 milioni. Per quanto riguarda i contratti dei calciatori: il terzino si è messo d’accordo coi nerazzurri per un triennale da 2,7 milioni all’anno, mentre l’ala romana ha detto sì ad una proposta quadriennale da 2 milioni all’anno.