Calciomercato Inter: colpo Eriksen, Marotta a cena con l’agente per chiudere subito

Ultime Mercato Inter: Eriksen ad un passo! Il trequartista danese è vicinissimo a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Un grande regalo fatto dalla società per Antonio Conte. Dopo Spinazzola arriveranno dalla Premier League Eriksen, Giroud e Young. Ieri il ds Ausilio è volato a Londra per definire gli affari di Young, Giroud ed Eriksen. Intanto, questa sera, l’ad Marotta è stato a cena a Milano con l’agente di Eriksen per trovare l’accordo finale e presentare l’offerta che convincerà il Tottenham a cedere il calciatore già nella sessione di gennaio. E’ solo questione di ore, poi Eriksen sarà un calciatore nerazzurro, il Tottenham ha già ufficializzato il sostituto nei giorni scorsi.

Calciomercato Inter: si chiude per Eriksen, cena e accordo con l’agente del giocatore

Mercato Inter gli acquisti | Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, è volato a Londra in queste ore per chiudere il doppio colpo di mercato dalla Premier League. Confermata da Sky Sport la presenza del ds nerazzurro a Londra. Oggi, invece Marotta ha chiuso con l’agente del trequartista danese in forza al Tottenham ad un tavolo di Milano. Il danese percepirà un contratto da oltre 7 milioni all’anno fino al 2024, la volontà di giocare in Italia ribadita anche ieri in un incontro tra l’agente del giocatore e Ausilio. Si limano i dettagli tra Inter e Tottenham, il calciatore spinge per approdare in nerazzurro. Il club inglese chiede 20 milioni, l’Inter arriva a 12 più bonus.