Calciomercato Inter: colpo Eriksen, Ausilio ha offerto 15 milioni

Calciomercato Inter: colpo Eriksen, manca solo il “sì” del Tottenham

Ultime Inter: Eriksen si avvicina? Tre regali per Antonio Conte: un esterno, un attaccante e un centrocampista. Se per il primo l’Inter guarda Roma ed attende l’ok anche dal campo per Spinazzola o in alternativa a Manchester dove gioca Young, per gli altri due colpi i nerazzurri sono in costante contatto con Londra.

Ausilio è tornato dall’Inghilterra dove ha incontrato Tottenham e Chelsea. Il ds è volato ieri nella capitale per cercare di chiudere i colpi Christian Eriksen e Olivier Giroud.

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, per il danese i nerazzurri hanno presentato un’offerta maggiore rispetto a quella da 10 milioni di alcuni giorni fa: 15 milioni di euro, più l’aggiunta di alcuni bonus. Il Tottenham, nella figura del presidente e proprietario Levy, sembra piuttosto ferma sulla richiesta di 20 milioni, ma potrebbe scendere abbassare le sue pretese a 17 (magari grazie alla cessione di Vecino). L’intesa tra Eriksen ed Inter è invece già stata trovata da tempo.

Il danese percepirà un contratto da oltre 7 milioni all’anno fino al 2024, la volontà di giocare in Italia ribadita anche ieri in un incontro tra l’agente del giocatore e Ausilio.

Ultime Inter: Giroud preme

Tutto procede anche sul fronte Giroud, con cui l’accordo, al pari di quello con Eriksen, c’è già: due anni e mezzo a 3,5 milioni di euro più bonus. Il Chelsea rimane fermo sulle sue posizioni ma il francese ha accettato di abbassare i suoi bonus di 500 mila euro pur di chiudere l’affare.