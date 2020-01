Calciomercato Inter: Bastoni, Conte spinge per il rinnovo. Candreva e D’Ambrosio prossimi alla firma

Calcio mercato Inter: rinnovo Bastoni. Alessandro Bastoni sta diventando sempre l’uomo simbolo dell’Inter targata Antonio Conte. Il giovanissimo difensore italiano (classe 1999) continua ad avere sempre di più maggior spazio da titolare nella difesa a tre (lasciando più volte un veterano come Godin in panchina). Quello che sorprende, è che Bastoni sia titolare soprattutto nei match più importanti, come l’ultimo contro il Napoli al San Paolo. L’Inter in queste settimane è attivissima sul mercato, in entrata e in uscita, ma la società pensa anche ai ragazzi già in rosa che stando dando il massimo in tutte le competizione impegnate. Oltre al rinnovo del giovane Bastoni, la società vuole blindare anche Antonio Candreva e Danilo D’Ambrosio, i loro rinnovi infatti sembrano ormai cosa fatta e si attende solo l’annuncio.

Mercato Inter – Rinnovo Bastoni, anche Candreva e D’Ambrosio ad un passo dalla firma

Gli accordi con i calciatori sembrano ormai raggiunti. Molto probabilmente, infatti, il club nerazzurro annuncerà il prolungamento del contratto nelle prossime settimane, a mercato concluso e senza fretta. Per Candreva e D’Ambrosio si è ai dettagli ormai. I summit per limare questi dettagli sono previsti infatti a febbraio, quando sarà chiuso il mercato e ci si potrà incontrare con calma. Dietro l’angolo c’è anche il rinnovo contrattuale per Bastoni, che avrà un adeguamento di stipendio. Decisiva la volontà di Conte.