Calciomercato Inter, Ashley Young a prescindere da Spinazzola: le ultime

Calciomercato Inter – Ashley Young | La situazione resta complessa e molto caotica, quella che gira intorno allo scambio di Politano e Spinazzola. Potrebbe saltare lo scambio se le cose dovesse continuare a complicarsi tra i due club, ed è anche per questo che l’Inter starebbe continuando a lavorare sullo sfondo, per Ashley Young. Stando a quel che rivela La Gazzetta dello Sport, in Inghilterra non si starebbe solo lavorando per Giroud ed Eriksen, le news legate al calciomercato dell’Inter arriverebbero anche da Manchester. Ashley Young resta un obiettivo dei nerazzurri, pronti all’affondo per assicurarsi il calciatore inglese.

Notizie Inter, per Young c’è un accordo di 18 mesi: si può chiudere

Torna in pole il club nerazzurro, sul terzino del Manchester United, Ashley Young. Sarebbe a tutti gli effetti, l’esterno adatto ad Antonio Conte, in attesa di conoscere il futuro legato a Spinazzola. Contatti mai interrotti con l’entourage del calciatore inglese, ci sarebbe anche un accordo di tre milioni netti a stagione, per 18 mesi. Intesa che mancherebbe solo con il Manchester United. Il calciatore spingerà per la cessione imminente e non per quella a fine stagione e i giorni che seguiranno saranno fondamentali per l’accordo totale. Young potrebbe ben presto diventare un nuovo calciatore dell’Inter.