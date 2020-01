Liverpool, Alisson battezza Firmino in piscina e scoppia in lacrime [VIDEO]

Ultime notizie calcio – Alisson battezza Firmino | Un momento a dir poco emozionante in casa Liverpool. Una giornata che non dimenticheranno mai i principali interessati. Nella giornata di oggi, a Liverpool, Roberto Firmino, attaccante brasiliano dei Reds, ha deciso di battezzarsi all’età di 28 anni. La cerimonia è avvenuta nella piscina dello stesso calciatore, che ha deciso di renderla pubblica sui social. A partecipare alla cerimonia, aiutando il compagno di squadra nell’immersione, c’era il portiere brasiliano Alisson. Quest’ultimo, come Firmino e la propria compagna, al termine del battesimo non ha trattenuto l’emozione ed è scoppiato a piangere. Un momento che i due compagni di squadra (ma soprattutto amici) non dimenticheranno mai per il resto della loro vita e ricorderanno con piacere forse anche più dei tanti trofei vinti in questi ultimi anni con la stessa maglia, quella del Liverpool.