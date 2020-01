Ultime Torino, accordo con la SPAL: via Bonifazi e Falque

Doppio colpo per la SPAL dal Torino: gli estensi hanno strappato un accordo di massima per Kevin Bonifazi e Iago Falque, pronti a salutare la maglia granata.

Notizie mercato Torino, i dettagli delle cessioni Bonifazi e Falque

Nonostante le polemiche legate agli infortuni (Mazzarri ha quasi perso le staffe in conferenza), ci sono due uscite in casa Toro. Si tratta di Kevin Bonifazi e Iago Falque. L’addio del primo era da tempo nell’aria: operazione da 12 milioni di euro più bonus, da farsi a titolo definitivo. Sarà invece un prestito a portare il centrocampista spagnolo a Ferrara. Ora che Vagnati ha il via libera a trattare, dovrà trovare un accordo con gli entourage di entrambi i giocatori: seppur pare un discorso già incanalato, non sono da escludersi colpi di scena.

Va detto che, nonostante le parole di Mazzarri, fino a questo momento entrambi i giocatori hanno avuto davvero poco spazio a disposizione. Per il difensore 3 presenze in campionato con 1 gol, per un totale di 217 minuti. Il secondo addirittura ha totalizzato soltanto 98 minuti in Serie A, suddivisi in 4 presenze senza segnare nessun gol.

Notizie Torino, il punto sugli infortuni

Evidentemente, nei discorsi di mercato avranno avuto il loro peso anche le notizie che arrivavano dall’infermeria. Come comunicato oggi dal Toro attraverso una nota ufficiale, Baselli e Lyanco sono tornati in gruppo, mentre Zaza sta effettuando ancora terapie a parte ed un programma personalizzato, solo cure per l’infortunato Djidji.