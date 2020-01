Ultime Milan, Maldini: “Mercato? Aspettiamo e vediamo…”

Notizie Milan | Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha parlato anche di mercato nel corso di un’intervista concessa a Rai Sport in occasione della gara di Coppa Italia contro la Spal:

“Il 4-4-2 per il momento va bene. Siamo una squadra che si può adattare a vari moduli e in questo momento sembra quello migliore. Mercato? Aspettiamo, vedremo“.

L’ex difensore ha parlato anche dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic:

“Ibrahimovic è un leader, un giocatore importante ma non è venuto solamente per quello. È venuto perché può giocare ancora ad alto livello e lo ha dimostrato”.

Ultime Milan: rossoneri attivissimi

In effetti il club rossonero è molto attivo sul mercato. La società milanese cerca un esterno alto di destra ed un centrocampista centrale. La trattativa tra Inter e Milan per uno scambio Kessie-Vecino è ripresa dopo uno stand-by dovuto all’alta valutazione data dal club rossonero al centrocampista ivoriano. Il confronto tra i due club sarebbe in fase avanzata.

Per il ruolo di esterno destro piace sempre Under della Roma. l turco resta una suggestione, ma la sensazione è che ad oggi sia una pista piuttosto fredda. Ad oggi il futuro di Suso è molto incerto, ed è per questo che il club rossonero si è messo alla ricerca di un altro esterno offensivo, magari in grado di dare uno spunto più rapido alla manovra.