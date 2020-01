Roma, arriva Matteo Politano dall’Inter (UFFICIALE)

Calciomercato Roma – Matteo Politano è un nuovo calciatore giallorosso, adesso è ufficiale

Calciomercato Roma – Matteo Politano torna alla Roma, adesso è ufficiale! Arriva l’annuncio del club giallorosso riguardo l’acquisto dell’attaccante che arriva all’Inter. Scambio con il club di Suning, all’Inter arriva Spinazzola che servirà per il 3-5-2 di Antonio Conte. Completate le visite mediche per entrambi e fatti anche gli annunci ufficiali.

Mercato Roma, Spinazzola verso l’Inter

Operazione a titolo definitivo da 25-26 milioni di euro, quotando alla pari i due giocatori. La formula non prevede plusvalenze per nessuno dei due club. Leonardo Spinazzola ha già un accordo per il suo nuovo contratto, 2,7 milioni di euro anno con scadenza identica all’attuale, 30 giugno 2024. Invece Matteo Politano salirà dagli attuali 1,6 milioni a 2,2 netti più bonus con prolungamento della scadenza dal 2023 al 2024. Affare-lampo, nato appena lunedì sera dopo l’infortunio di Zaniolo in Roma-Juve