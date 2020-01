Notizie Juventus: problemi per Ronaldo, le ultime

Ultime Juventus, Ronaldo finisce out. Non è un infortunio, ma un problema di natura diversa. Come comunicato dalla Juventus il portoghese è stato colpito nel pomeriggio da un attacco di sinusite e non sarà presente all’Allianz Stadium per il match di questa sera.

