Notizie Bologna, infortunio per Orsolini: condizioni e tempi di recupero

Brutte notizie per Sinisa Mihajlovic ed il Bologna: oggi Riccardo Orsolini si è fermato durante l’allenamento, problemi alla spalla per l’attaccante rossoblu.

Problemi durante l’allenamento per l’esterno rossoblu, che ha abbandonato anzitempo la sessione al campo di Casteldebole per un problema alla spalla, immediatamente immobilizzata all’atto di uscire. Le sue condizioni saranno tenute sotto controllo dallo staff medico del Bologna, ma la sua presenza al Dall’Ara contro il Verona domenica prossima è in forte rischio. Brutta tegola per il mister, visto che fino a questo momento Orsolini le ha giocate praticamente tutte, ripagando Mihajlovic della sua fiducia con 5 gol e 5 assist in Serie A, il miglior bottino nella sua pur giovane carriera. Intanto si prepara Skov Olsen a prendere il suo posto e scendere in campo con Soriano e Sansone, nel tridente di trequartisti alle spalle di Palacio, contro gli scaligeri.

